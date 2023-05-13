Премьер Венгрии намекнул, что Евросоюз больше не нужен

Венгерские власти уже не впервые критикуют Евросоюз и в последнее время усилили свою антиевропейскую риторику.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан подверг критике Европейский союз и поставил под сомнение целесообразность его существования.

Об этом он заявил во время выступления в Веспреме, информирует Bloomberg.

"Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена двумя миссиями: мир и благополучие. Если оно не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?", — сказал Орбан.

Антиевропейская риторика усилилась в правительстве Орбана после того, как ЕС начал давить на Венгрию в финансовом плане из-за споров по вопросу верховенства закона и коррупции. В митозе Брюссель приостановил предоставление Венгрии 30 морд евро помощи, пока Будапешт не станет выполнять взятые на себя обязательства.

После этого появилось много предположений, что Виктор Орбан, в конце концов, выведет свою страну из Евросоюза, однако в Будапеште это неоднократно отрицали.

Орбан требует от ЕС отменить санкции против России, наложенные за агрессию против Украины. Он также обвиняет Брюссель в углубленных рецессиях. В Венгрии и призывает перестать помогать Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Закарпатье "древней венгерской землей" в интервью радио Kossuth.

Кроме того, мы ранее информировали, что власти Венгрии требуют исключить трех человек из 11-го пакета санкций против России, который Еврокомиссия передала странам-членам Европейского союза для внесения предложений.

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