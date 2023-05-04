Орбан заявил, что войны в Украине не произошло, если бы президентом США остался Трамп

Венгерский премьер считает, что нужно вернуть Трампа к власти в США, чтобы завершить войну в Украине

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войны у Украины удалось бы избежать, если бы бывший президент США Дональд Трамп остался у власти.

Об этом сообщает 444.hu.

При произнесении речи на Конференции консервативного политического действия (CPAC) Орбан призвал Трампа баллотироваться и "сделать Америку великой".

"Я уверен, что если бы президент Трамп был президентом сегодня, то не было бы войны, которая наносит вред Европе и Украине... Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова большой и принесите нам мир!", — сказал венгерский премьер.

Также Орбан заявил, что "большое политическое сражение в Европе в ближайшие месяцы будет связано с желанием Брюсселя лишить нации независимой внешней политики".

"Два главных святыни современной демократии, Вашингтон и Брюссель, все еще находятся в руках либералов. Давайте сделаем, чтобы это изменилось", – подытожил политик и сравнил либерализм с "биологическим оружием, притупляет умы наций и делает их трусами".

Конференция консервативного политического действия США (CPAC) – это съезд представителей правых американских и европейских движений. Она второй год подряд проходит в Европе. Мероприятия СРАС проводятся с 1974 года. В последнее время в них активно участвует экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

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