Ее приглашали: стало известно, почему Меган Маркл так и не приехала на Met Gala

На Балу Института костюма, который на днях прогремел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, собрался весь голливудский бомонд. Поговаривали, что герцогиня Сассекская Меган также должна была быть среди приглашенных гостей. Но на дорожке светской нью-йоркской тусовки мы ее не увидели.

Эксперты принялись рассуждать, почему так произошло. Журналисты издания express обратились к директору Media Global PR Кирану Элсби за комментарием.

Не секрет, что герцогиня любит блистать перед камерами и приковывать к себе взгляды публики. Но на Балу Института костюма было огромное количество звезд первой величины, среди которых Меган, хоть и жена британского принца, просто бы померкла.

"Я уверен, что, если бы она присутствовала, она бы не попала в заголовки с такой большой конкуренцией. Поэтому лучше было избежать этого мероприятия, дождавшись события, где она действительно сможет блистать", - сказал Киран.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

Напомним, за неделю до Met Gala Меган и Гарри были запечатлены вместе на баскетбольной игре "Лос-Анджелес Лейкерс". В тот день на публике герцогиня появилась в костюме с короткими шортами и блейзере от Staud Clothing.

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