Занимался сексом с горничной: предателя разоблачило домашнее животное

Во Вьетнаме женщина разоблачила измену своего мужа с горничной благодаря попугайчику. Он начал имитировать звуки, похожие на занятия сексом.

Об этом пишет thethaiger.com.

Женщина объяснила, что они с мужем владели успешным мебельным бизнесом в большом городе. Их предприятие позволяло мужчине иметь достаточно свободного времени, чтобы заниматься своими хобби. Между тем жена искала горничную, которая помогала бы с домашним хозяйством и уходом за детьми. В конце концов она наняла женщину из сельской местности, которую ей порекомендовала общая знакомая. Несмотря на то, что горничная была на десять лет старше жены, она была красивой и демонстрировала отличный профессионализм, чистоплотность и радушие.

Жена устроила горничную в соседней свободной комнате рядом с балконом, где ее муж ухаживал за своим попугаем. После шести месяцев работы горничной жена начала замечать, что ее муж ведет себя подозрительно. Сначала мужчина выглядел неуклюжим и застенчивым в присутствии горничной. Жена решила, что это типичное поведение для мужчин, встречающих незнакомую женщину в своем доме, и не заподозрила супружескую измену.

Впоследствии жена обнаружила, что ее муж намеренно избегал оставаться с горничной наедине. Когда жены не было дома, мужчина встречался с друзьями или ухаживал за своими растениями на крыше, где проводил время, обучая попугая простым фразам. Жена чувствовала себя успокоенной, но продолжала заниматься своей работой в семейном бизнесе.

Однако в последние месяцы жена заметила все более необычное поведение мужа. Он редко посещал столярную мастерскую или общался с друзьями, а большую часть времени проводил в саду с попугаем на крыше.

Однажды жена вернулась домой раньше обычного и позвала горничную, чтобы та открыла дверь. Не получив ответа, она позвонила горничной, которая извинилась и объяснила, что развешивала белье. Это удивило женщину.

Войдя в дом, жена заметила, что ее муж ждет ее внутри, и он встретил ее очень нежно, словно что-то скрывал. Жена начала подозревать мужчину в измене и в том, что у него тайная связь с горничной. Несмотря на эти подозрения, она успокаивала себя тем, что она более обаятельна, чем старшая женщина.

Однажды женщина осталась один на один с попугаем, который начал имитировать странные звуки и откровенные фразы. Именно так она и поняла, что муж ей изменял с горничной.

Несмотря на уверенность в своих подозрениях, жена искала неопровержимые доказательства. Она установила скрытую камеру в комнате горничной и в течение недели зафиксировала явные доказательства их предательства.

Жена подслушала разговор мужчины с другой женщиной о том, что он устал от своей жены и ищет новые впечатления. После этого женщина подала на развод.

Напомним, в столице Польши Варшаве задержали 28-летнего мужчину, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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