Арест мэра Труханова: кто будет временно управлять Одессой

В Одессе мэра Геннадия Труханова Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на 60 суток. Выполнять его обязанности будет секретарь горсовета.

В Одессе временно исполняет обязанности городского головы будет секретарь горсовета Игорь Коваль.

Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Как стало известно, Игорь Коваль станет временно исполняющим обязанности мэра Одессы.

"В соответствии с Законом Украины "О статусе сельских, поселковых, городских голов", статьи 10, пункта 3, полномочия переходят от мэра к секретарю совета", — говорится в сообщении.

Отметим, что 68-летний Игорь Коваль родился в Одессе, он доктор политических наук и профессор. С 2010 по 2020 год занимал должность ректора Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. В горсовете Одессы начал работу с декабря 2020 года.

Напомним, что мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу прямо во время заседания ВАКС.

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