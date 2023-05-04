Ночная атака на Украину 4 мая: что летело и сколько ВСУ удалось сбить

Россия атаковала Украину 24 иранскими дронами-камикадзе Shahed в ночь на четверг, 4 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18, а также разведывательный беспилотник.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Спасибо воздушным командованиям "Юг", "Центр" и всем Силам обороны Украины за успешную боевую работу!" – написал он.

Атака на Киев

Россия в ночь на 4 мая снова атаковала Киев. Киевская городская военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны. В столице тревога продолжалась более 3,5 часов, сообщил в четверг утром глава КМВА Сергей Попко.

"Очередная воздушная атака Киева. Для столицы она уже третья с четырех дней мая! Такой плотной интенсивности ударов наш город не испытывал с начала этого года! Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа", – говорится в сообщении.

Атака на Одессу

В ночь на 4 мая враг атаковал Одессу 15 боевыми дронами Shahed-131/136.

12 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, сообщил в четверг утром представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Три дрона-камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы", – говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Читайте также: