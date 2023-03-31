Орбан заявил о "реальной угрозе" Третьей мировой войны

Венгерский премьер-министр считает, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт с участием других стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине стала "реальной угрозой" развязания Третьей мировой войны из-за военной помощи, оказываемой странами Запада.

Об этом сообщает SkyNews.

"Я убежден, что угроза мировой войны – это не литературное преувеличение", – цитирует издание заявление венгерского премьера.

По словам Виктора Орбана, Запад может вовлечь в конфликт другие страны, оказывая военную помощь Украине.

Лидер правых популистов Венгрии призвал к мирным переговорам, но при этом не критиковал Россию за вторжение в Украину.

"Когда европейские и американские лидеры говорят, что если все так будет продолжаться, то может закончиться Третьей мировой войной, это сначала звучит невероятно и преувеличенно, но там, где я работаю и где я вижу события, это реальная опасность в этот момент", — заявил венгерский премьер.

Как известно, правительство Венгрии во главе с Орбаном отказалось оказать Украине военную помощь и не разрешает ее перемещение через границы своей страны.

Напомним, премьер-министр Венгрии также заявил, что страны ЕС могут начать переговоры об отправке в Украину войск миротворческого типа.

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