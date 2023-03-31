Орбан заявив про “реальну загрозу” Третьої світової війни

Угорський прем’єр-міністр вважає, що війна в Україні може перерости у глобальний конфлікт за участі інших країн.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні стала "реальною загрозою" розв'язання Третьої світової війни через військову допомогу, яку надають країни Заходу.

Про це повідомляє SkyNews.

"Я переконаний, що загроза світової війни — це не літературне перебільшення", — цитує видання заяву угорського прем'єра.

За словами Віктора Орбана, Захід може втягнути до конфлікту інші країни, надаючи військову допомогу Україні.

Лідер правих популістів Угорщини закликав до мирних переговорів, але при цьому не критикував Росію за вторгнення в Україну.

“Коли європейські та американські лідери кажуть, що якщо все так триватиме, то може закінчитися Третьою світовою війною, це спочатку звучить неймовірно та перебільшено, але там, де я працюю і де я бачу події, це реальна небезпека в цей момент”, - заявив угорський прем’єр.

Як відомо, уряд Угорщини на чолі з Орбаном відмовився надати Україні військову допомогу та не дозволяє її переміщення через кордони своєї країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що країни ЄС можуть розпочати переговори про відправлення до України військ миротворчого типу.

Читайте також: