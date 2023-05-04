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13-летняя певица из Украины отказалась выступать на одной сцене с россиянами в Сан-Ремо

13-летняя певица из Украины отказалась выступать на одной сцене с россиянами в Сан-Ремо

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1385
Время на прочтение
2 мин
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13-летняя певица из Украины отказалась выступать на одной сцене с россиянами в Сан-Ремо

София Самолюк

Юная артистка вышла на сцену и призвала поддержать Украину.

Юная певица из Украины София Самолюк заслужила уважение украинцев своим поступком.

3 мая 13-летняя исполнительница должна была выступать на известном вокальном фестивале Sanremo Junior в Италии. Свой музыкальный номер юная артистка готовила долго и усердно. Однако за несколько часов до начала конкурса организаторы объявили, что в мероприятии также примут участие россияне.

Юная артистка, узнав, что на конкурсе будут выступать россияне, приняла твердое решение. Девочка вышла на сцену и вместо того чтобы представить свой вокальный номер, выступила с речью.

В ней 13-летняя украинка подчеркнула, что недопустимо, чтобы на международной сцене были представители страны-агрессора:

"Я не могу петь сегодня. Я узнала, что здесь также есть участники из россии – страны, которая убила уже более пяти тысяч украинских детей. Я не могу петь на одной сцене с представителями государства-террориста. Я верю, что в следующем году страны-террористки здесь не будет. Пожалуйста, поддержите Украину", – сказала София со сцены.

Отметим, что в 2021 году София Самолюк стала победительницей фестиваля "Черноморские игры" в категории "Вокалистки 11-13 лет". Тогда музыкальное мероприятие проходило в Скадовске Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
1385
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