Трамп "анонсировал" Третью мировую войну

В ночь на 10 апреля 2023 года экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил об угрозе нового глобального конфликта.

"Третья мировая война", — написал он в своей соцсети Truth Social, но не оставил дополнительных комментариев.

Реакция социальных сетей не заставила себя ждать.

"Трамп "объявил" третью мировую войну. Похоже, эта пугалка станет его предвыборным лозунгом", — иронизируют пользователи в социальных сетях.

Фото: соцмережі

Ранее именно Трамп на митингах поклонников провозглашал себя единственным, кто способен подобную войну не допустить, но с оговоркой – ему нужно снова стать президентом.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США.

4 апреля 2023 г. экс-президент США Дональд Трамп был арестован после того, как он прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена.

Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден знает о задержании Дональда Трампа, однако это для него неважно, поскольку у американского лидера много других дел.

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