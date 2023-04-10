Трамп "анонсував" Третю світову війну

Колишній президент США, відомий своїми скандальними заявами, ніяк не вгамується.
У ніч проти 10 квітня 2023 року експрезидент США Дональд Трамп знову заявив про загрозу нового глобального конфлікту.
"Третя світова війна", - написав він у своїй соцмережі Truth Social, але водночас не залишив додаткових коментарів.
Реакція соціальних мереж не забарилася.
"Трамп "оголосив" третю світову війну. Схоже, ця лякачка стане його передвиборчим гаслом", - іронізують користувачі у соціальних мережах.
Раніше саме Трамп на мітингах прихильників проголошував себе єдиним, хто здатний подібну війну не допустити, але із застереженням – йому треба знову стати президентом.
Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США.
4 квітня 2023 року експрезидент США Дональд Трамп був заарештований після того, як він прибув до офісу окружного прокурора Мангеттену.
Тим часом у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знає про затримання Дональда Трампа, проте це для нього неважливо, оскільки американський лідер має багато інших справ.
Читайте також:
- Чи зможе Трамп зможе взяти участь у виборах президента США, якщо його засудять: відповідь WP
- Сюрреалізм: Трамп - про рішення суду його арештувати
- Суд Нью-Йорка оголосив звинувачення Дональду Трампу – CNN