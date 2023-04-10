Трамп "анонсував" Третю світову війну

У ніч проти 10 квітня 2023 року експрезидент США Дональд Трамп знову заявив про загрозу нового глобального конфлікту.

"Третя світова війна", - написав він у своїй соцмережі Truth Social, але водночас не залишив додаткових коментарів.

Реакція соціальних мереж не забарилася.

"Трамп "оголосив" третю світову війну. Схоже, ця лякачка стане його передвиборчим гаслом", - іронізують користувачі у соціальних мережах.

Фото: соцмережі

Раніше саме Трамп на мітингах прихильників проголошував себе єдиним, хто здатний подібну війну не допустити, але із застереженням – йому треба знову стати президентом.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США.

4 квітня 2023 року експрезидент США Дональд Трамп був заарештований після того, як він прибув до офісу окружного прокурора Мангеттену.

Тим часом у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знає про затримання Дональда Трампа, проте це для нього неважливо, оскільки американський лідер має багато інших справ.

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