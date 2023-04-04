В Белом доме рассказали, как Байден отреагировал на суд над Трампом

В Белом доме заявили, что о суде на Трампом Байден узнает из СМИ.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден знает о задержании Дональда Трампа, однако это для него неважно, поскольку у американского лидера много других дел.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Послушайте, президент собирается сосредоточиться на американском народе, как он делает это каждый день. Это не то, на чем он сосредоточен. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американского народа", — заявила пресс-секретарь Белого. дома.

Она добавила, что о суде на Трампом Байден узнает из СМИ. Также Карин Жан-Пьер утверждает, что президент США заранее не знал о задержании своего предшественника.

Напомним, 4 апреля экс-президент США Дональд Трамп был арестован после того, как он прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена. Там политик находился под стражей полиции. Его обвиняют в том, что он из своего избирательного фонда тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз 130 тыс. дол. за молчание об их романе.

На суде Трамп заявил, что считает себя невиновным.

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