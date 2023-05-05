Глава МИД Венгрии обвинил США в "пропаганде войны"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что посол США Давид Прессман "распространяет военную пропаганду" и сказал, что Вашингтон хочет подтолкнуть Будапешт к "лагерю войны".

Об этом сообщил международный представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач.

Отмечается, что Сийярто подверг критике предварительные заявления посла Соединенных Штатов относительно войны России против Украины. Он заявил, что Венгрия относится к "мировому большинству, выступающему за мир".

"Деятельность посла показывает, что он является экспертом по пропаганде войны, чего Венгрия не хочет. Зато Венгрия хочет мира, и страна и дальше будет сосредотачиваться на этом вопросе, отмечая, что только мир может спасти жизнь", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что без камер риторика Венгрии относительно вступления Украины в НАТО совсем другая.

Кроме того, мы ранее информировали, что вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что без риска начала войны вступление Украины в НАТО возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения.

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