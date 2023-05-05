"Покушение" на Путина: зачем Москва устроила спецоперацию с дронами над Кремлем

Несколько месяцев назад кремлевская пропаганда и лично Песков заявил о том, что у Путина есть служебная квартира в Кремле.

На видео, обнародованных якобы с атакой дронов на Кремль, российская пропаганда начала разгонять, что это возле кабинета Путина и его служебной квартиры.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов отметил, что здание находится на фасаде и в советские времена это было здание Верховного Совета СССР.

"Все административные жилые здания находятся на другой стороне Кремля в низине. Во всех постройках даже стекло бронированное, его пулей не пробьешь. И оно многослойно для того, чтобы нельзя было снимать звуковую информацию с того, о чем идет речь внутри кабинета. У Кремля нет служебной квартиры, там есть апартаменты, где может находиться и в том числе работать президент. Часть помещений находится под землей – бункеры. Когда строили метро, делали и их. Бункер, из которого можно осуществлять управление, не один. Они остались со времен Советского Союза. Говорить, что там квартира Путина и прилетела где-то рядом, я бы не стал", – рассказал Олег Жданов.

Напомним, что российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении.

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