Кто стоит за атакой на Кремль: ответ таролога

Последние несколько ночей были тревожны для всей страны. Но тревожно было еще и в Москве.

Там произошел удар беспилотниками по одному из зданий в Кремле. Вероятно, Россия инсценировала эту атаку. Но есть предположение, что этот дрон может принадлежать ВСУ или тем, кто болеет ВСУ.

Об этом рассказала тарологиня Наталья Борисенко.

“Это инсценировка и это не первый раз. Каждый раз они придумывают какие-то интриги для того, чтобы оправдать свои действия. Оправдывать можно все что угодно — это может быть в будущем 9 мая. Я здесь вижу вымышленное действие, которое повлечет за собой дальнейшие действия. Это все было придумано”, — говорит таролог.

Напомним, что Россия сама могла устроить взрыв в Кремле. Это нужно для устрашения собственного населения и создания эффекта отечественной войны.

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