Россия обвинила США в "атаке дронами" на Кремль

В России рассматривают разные варианты того, кто именно мог запустить дрон на Кремль. Конечно, там не обошлось без "американского следа".

Рупор Кремля Песков уже обвиняет в атаке беспилотниками на Кремль США.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По словам рупора Кремля, США организовала "теракт", а Украина якобы выполнила. Однако никаких доказательств этому РФ не предоставила.

"Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль уморительны, решение о таких терактах принимают США, а Украина выполняет", — заявил Песков.

Что интересно, такой инцидент как взрыв в Кремле не стал поводом для того, чтобы Путин собрал экстренное заседание Совбеза или выступил со специальным обращением.

А вот комментируя реакцию диктатора Путин Песков сказал, что он в таких ситуациях "всегда ведет себя спокойно, собранно и четко отдает команды".

В то же время не заставила себя ждать и реакция США на обвинения в организации взрыва. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности, назвал " смешными " обвинения со стороны России.

Напомним, что США не видят признаков того, что Украина причастна к удару беспилотника по Кремлю.

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