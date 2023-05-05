В Белом доме прокомментировали угрозы Кремля об "ответе на атаку дронов"

В ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва.

В Белом доме отреагировали на заявление России об ответе Киеву на так называемую "атаку" дронов на Кремль. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби потрясен жестокость главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, "ответ на удары" будет зависеть от Путина. Несмотря на это, чиновник отмечает, что российскому режиму не нужны причины для атак по Украине.

" Не то чтобы Путин придумывал новые причины, чтобы убивать невинных украинцев. Он продолжает делать это снова и снова и снова", — сказал Кирби.

В частности, он напомнил недавний обстрел Херсона, где в результате атаки погибли гражданские.

Также читайте В Сербии снова произошла стрельба: погибли восемь человек

" Жестокость просто зашкаливает... он бомбит покупателей в супермаркете. Поэтому насилие продолжается так или иначе", — заявил Кирби.

Отметим, что следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой "удара по Кремлю" и еще больше усилил утверждение о том, что в ударе "виновен Киев".

Накануне в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва . После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

Читайте также: