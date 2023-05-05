В Сербии снова произошла стрельба: погибли восемь человек

В Сербии вооруженный мужчина расстрелял людей из автомата в 60 км к югу от Белграда. Злоумышленник находился в двигавшемся автомобиле.

Об этом пишет BBC.

По предварительным данным, его до сих пор не задержали. Местные СМИ сообщили, что к селам Младеновац и Дубона прибыли спецназовцы. Полицейские останавливают машины на блокпостах. В районе Дубоны нападающего ищет вертолет, дроны и многочисленные патрули.

По данным медиа, 20-летний парень начал стрелять в людей из автомата после ссоры с полицейским в парке.

Напомним, 3 мая в сербскому Белграде в одной из школ района Врачар ученик устроил стрельбу. Погибли восемь детей и охранник школы. Девять детей получили ранения. Нападавшего задержали.

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