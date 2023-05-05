Два города в эпицентре боевых действий: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения сил обороны отразили около 60 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Без особых перемен.

В Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов Украины с территории Российской Федерации, совершенствует инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки стрелял населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанское, Бударки, Комиссарово, Колодезное и Красное Первое в Харьковской области. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовко, Новомлинск, Каменка, Двухлетнее, Западное, Лиман Первій, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраине Спорного.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не совершал. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток отражены многочисленные атаки противника у Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли более 55 населенных пунктов.

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Станично-Луганском районе Луганской области. Так, согласно распоряжению российской оккупационной так называемой администрации, руководителям местных организаций и предприятий даны указания по предоставлению информации о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения", — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, уничтожены 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 боеприпаса и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

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