Синоптики обновили прогноз на 5 мая: чего ждать украинцам

В пятницу, 5 мая, в Украине преимущественно без существенных осадков. Дожди возможны только в северо-восточных областях и Карпатах. На остальной территории будет сухо. Температура поднимется до +24°С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура в западных и северных регионах днем +11...16°С. На остальной территории +17...22°С. В то же время, на юго-востоке страны ожидается до +24. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области также ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура днем +11...16°С, в Киеве +14...16°С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, пятница, 5 мая, будет самой теплой на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также в Закарпатье.

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