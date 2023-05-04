Прогноз погоды на 5 мая: синоптик рассказала, где ожидается более +20

Пятница, 5 мая, будет самой теплой на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также в Закарпатье.

В течение дня ожидается +17+22 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, в западных, северных областях и Винницкой области ожидается +12+16 градусов.

"Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину. На остальной территории — сухая солнечная погода", — написала она.

В Киеве 5 мая облачность увеличится, вероятно, будет дождь. Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.

В субботу-воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, но еще немного похолодает.

Ранее сообщалось, что по данным "Укргидрометцентра", в Украине в мае погода ожидается в пределах климатической нормы.

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