РФ, вероятно, использует атаку на Кремль — ISW

Россияне продолжили реагировать на удар беспилотника по Кремлю 3 мая 2023 года.

Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело «по факту теракта в связи с попыткой удара по Кремлю» и еще больше усилил утверждение о том, что в ударе «виновен Киев».

Об этом пишет ISW.

Сообщается, что президент России Владимир Путин проведет заседание Совбеза для обсуждения инцидента 5 мая.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к «физической ликвидации» президента Украины Владимира Зеленского в ответ на удар.

Спикер Кремля Дмитрий Песков безосновательно заявил, что за нападением стоят США. Несколько представителей российских органов власти, включая главу Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, ввели запрет на запуски и полеты беспилотников.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Минтранс РФ и Росавиацию с просьбой ввести полный временный мораторий на использование беспилотников в связи с увеличением угрозы беспилотников, связанной со «специальной военной операцией».

«РосСМИ» со ссылкой на неустановленные внутренние источники утверждали, что жители Подмосковья заметили летевшие на очень низкой высоте беспилотники задолго до момента столкновения со зданием Кремлевского Сенатского дворца 3 мая, но власти проигнорировали их сообщение как «дроновую истерию». Другой российский источник дополнил этот отчет и отметил, что если он правдив, то демонстрирует, насколько непроницаем российский бюрократический аппарат. Российские военные блоггеры оценили ответ Кремля как продуманный и логичный и отверг другие голоса в информационном пространстве как иррациональные и истерические.

Российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы 9 мая. Российские источники сообщили, что российские чиновники отменили парады 9 мая в 21 городе России и оккупированном Крыму без официального обоснования или соображений безопасности.

Также читайте Россия провела репетицию тактического ядерного удара после "атаки" беспилотников на Кремль

Российские чиновники в нескольких городах заявили, что они отменяют мероприятия и парады 9 мая из-за заботы об участниках «специальной военной операции».

Ранее ISW оценивал, что Кремль использует событие 3 мая, чтобы отменить мероприятие 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России.

Кремль, вероятно, надеется ограничить типичные события 9 мая, чтобы скрыть деградацию российской армии, поскольку такие события демонстративно демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо критическая для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев.

Кремль также, вероятно, надеется сдержать события 9 мая из-за опасений, что празднование погибших военнослужащих может стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине. Российские чиновники отменили меры памяти "Бессмертного полка" в последние недели, вероятно, по таким причинам.

Напомним, что Россия сама могла устроить взрыв в Кремле. Это нужно для устрашения собственного населения и создания эффекта отечественной войны.

Читайте также:

Беспилотник попал в Кремль: кто это сделал