Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО без "рисков безопасности" возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения. Дора Дуро – представительница крайней правой венгерской партии "Наша Родина".

Об этом Дуро заявила в интервью российским "Известиям".

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", — заявила венгерская политика.

Дуро также обвинила Киев за якобы "притеснения" национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, российским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше нуждается в компромиссе и гарантирует адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатье" – сказала вице-спикер парламента.

По ее словам, если бы украинские власти исправили эту ситуацию и "предоставили Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию, это могло бы стать шагом в правильном направлении".

На днях глава Министерства иностранных дел Венгрии назвал НАТО "трансатлантическим пузырем".

Напомним, румынская депутат, предложившая "анексировать часть Украины", снова оскандалилась (видео).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что все члены блока согласны – будущее Украины в Альянсе, однако сейчас главная цель – обеспечить победу в войне.

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