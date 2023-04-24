Когда Украина перейдет на 12-летнюю систему образования

Украина перейдет на 12-летнюю систему школьного образования в 2027 году. Это станет частью реформы НУШ.

В 2027 году Украина перейдет в 12-летнюю систему школьного образования.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как отмечается, эксперты сейчас работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.

“Образовательные потери, вызванные наводнением и полномасштабной войной, – это однозначно большой вызов для украинской системы образования. МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет разные варианты для его преодоления, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривается”, — пояснили в Минобразования.

Напомним, что в школах могут сократить количество изучаемых учащимися предметов.

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