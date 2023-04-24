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В России создали "Азбуку "СВО" – руководство для оккупантов (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
753
Время на прочтение
2 мин
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В России создали "Азбуку "СВО" – руководство для оккупантов (видео)

В России создали для военных "Азбуку "СВО"/Скриншот с видео

Голосом Охлобыстина россиян учат выживать в войне против Украины.

В России создали мультфильм "Азбука "СВО" с советами для военных, которые должны помочь оккупантам "вернуться домой целыми и невредимыми".

Соответствующий мультфильм был опубликован в Сети.

Так, в видеоролике голосом российского актера-путиниста Ивана Охлобыстина учат захватчиков выживать в войне против Украины.

В частности, на видео рассказывается, как правильно штурмовать сдания. В этом разделе отмечается, что "главное – не экономить гранаты". Также описывается, как правильно применять гранату, хотя такие навыки оккупанты должны получать на учениях перед отправкой на войну.

В другой серии мультфильма объясняется, как вести уличный бой. Голос Охлобыстина подчеркивает, что "не надо стрелять, как Рембо".

Напомним, российские правозащитники из Gulagu.net сообщили, что работники Минобороны продолжают доставать из колоний осужденных, чтобы отправить их на войну против Украины. В частности, они объезжают тюрьмы, набирая около сотни человек в каждой из них.

В то же время на некоторых предприятиях России стали вычислять из зарплаты по 1 тыс. руб. (453 грн) в так называемый фонд поддержки СВО.

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Дата публикации
Просмотры
753
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