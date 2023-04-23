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Визиты Путина в Украину: в России придумали легенду о "сверхспособности" диктатора

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Визиты Путина в Украину: в России придумали легенду о "сверхспособности" диктатора

Российская пропаганда распространяет легенду о всемогуществе и суперспособности главы Кремля Владимира Путина / Фото: Associated Press

В РФ рассказывают о бессонном диктаторе.

Российская пропаганда распространяет легенду о всемогуществе и суперспособности главы Кремля Владимира Путина.

Ролик был опубликован пропагандистскими каналами РФ.

В этот раз на федеральном телеканале РФ показали сюжет о том, как Путин якобы бодрствовал целые сутки во время посещения временно оккупированной части Украины.

В ролике собеседник Путина в Херсонской области заявляет, что 70-летний диктатор работал 23 часа подряд. Спал он всего несколько минут в сутки.

"Он не спал часа 23, может даже до суток. С перерывами на сон в машине, вертолете. Я понял, что у президента очень насыщенный рваный график, без возможности отключиться, расслабиться", — говорит персонаж в видео.

Напомним, что специалисты сообщали: в оккупированный Мариуполь ездил не глава Кремля. Известно, что Владимир Путин не посещал оккупированные районы Луганской и Херсонской областей Украины 18 апреля. Там его двойник.

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Дата публикации
Просмотры
1139
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