Журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник Путина

В оккупированный Мариуполь ездил не русский диктатор, а его двойник.
Настоящий Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается, а его двойников можно отличить по нескольким отличиям.
Соответствующее заключение сделали журналисты издания Bild, которые провели собственное расследование.
Они наметили основные отличия, по которым можно отличить кремлевского диктатора от его двойников.
- Подбородок: иногда выступает, иногда скошенный.
- Губы: иногда узкие, иногда выпуклые.
- Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.
- Веки: то с мешками, то без.
- Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет.
- Расстояние между глазами и ушами разное.
Также важен следующий нюанс – биометрические и другие показатели уха "путиных" не совпадают, а форма ушей, как и отпечатки пальцев, почти уникальны у каждого человека.
Издание утверждает, что настоящий Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, тогда как на встрече со студентами в МГУ, на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области был его двойник.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что диктатор Владимир Путин не посещал оккупированные районы Луганской и Херсонской областей Украины 18 апреля – вместо него туда ездил двойник.
Кроме того, мы ранее информировали, что у диктатора Владимира Путина мог произойти нервный срыв после его перехода на новое лекарство против рака. Он захлопнулся в своей комнате и плакал.
Читайте также: