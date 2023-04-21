Журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник Путина

В оккупированный Мариуполь ездил не русский диктатор, а его двойник.

Настоящий Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается, а его двойников можно отличить по нескольким отличиям.

Соответствующее заключение сделали журналисты издания Bild, которые провели собственное расследование.

Они наметили основные отличия, по которым можно отличить кремлевского диктатора от его двойников.

Подбородок: иногда выступает, иногда скошенный.

Губы: иногда узкие, иногда выпуклые.

Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.

Веки: то с мешками, то без.

Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет.

Расстояние между глазами и ушами разное.

Также важен следующий нюанс – биометрические и другие показатели уха "путиных" не совпадают, а форма ушей, как и отпечатки пальцев, почти уникальны у каждого человека.

Издание утверждает, что настоящий Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, тогда как на встрече со студентами в МГУ, на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области был его двойник.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что диктатор Владимир Путин не посещал оккупированные районы Луганской и Херсонской областей Украины 18 апреля – вместо него туда ездил двойник.

Кроме того, мы ранее информировали, что у диктатора Владимира Путина мог произойти нервный срыв после его перехода на новое лекарство против рака. Он захлопнулся в своей комнате и плакал.

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