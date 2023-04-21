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Журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник Путина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник Путина

Российский диктатор отправил своего двойника на оккупированные территории Украины / Фото: bild.de

В оккупированный Мариуполь ездил не русский диктатор, а его двойник.

Настоящий Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается, а его двойников можно отличить по нескольким отличиям.

Соответствующее заключение сделали журналисты издания Bild, которые провели собственное расследование.

Они наметили основные отличия, по которым можно отличить кремлевского диктатора от его двойников.

  • Подбородок: иногда выступает, иногда скошенный.
  • Губы: иногда узкие, иногда выпуклые.
  • Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.
  • Веки: то с мешками, то без.
  • Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет.
  • Расстояние между глазами и ушами разное.

Также важен следующий нюанс – биометрические и другие показатели уха "путиных" не совпадают, а форма ушей, как и отпечатки пальцев, почти уникальны у каждого человека.

Издание утверждает, что настоящий Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, тогда как на встрече со студентами в МГУ, на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области был его двойник.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что диктатор Владимир Путин не посещал оккупированные районы Луганской и Херсонской областей Украины 18 апреля – вместо него туда ездил двойник.

Кроме того, мы ранее информировали, что у диктатора Владимира Путина мог произойти нервный срыв после его перехода на новое лекарство против рака. Он захлопнулся в своей комнате и плакал.

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Дата публикации
Просмотры
70
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