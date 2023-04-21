Журналісти довели, що в Україну приїжджав двійник Путіна

У окупований Маріуполь їздив не російський диктатор, а його двійник.

Справжній Володимир Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається, а його двійників можна відрізнити за кількома відмінностями.

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Відповідний висновок зробили журналісти видання Bild, які провели власне розслідування.

Вони окреслили основні відмінності, за якими можна відрізнити кремлівського диктатора від його двійників.

Підборіддя: іноді виступає, іноді скошений.

Губи: іноді вузькі, іноді випуклі.

Ніс: іноді випуклий, іноді кирпатий.

Повіки: то з мішками, то без.

Вуха: мочки різні, складки біля основи іноді є, іноді немає.

Відстань між очима та вухами різна.

Також важливий наступний нюанс — біометричні та інші показники вуха "путіних" не збігаються, а форма вух, як і відбитки пальців, майже унікальні у кожної людини.

Видання стверджує, що справжній Путін зустрічався з китайським лідером Сі Цзіньпіном, тоді як на зустрічі зі студентами в МДУ, похороні екс-глави Башкирії, в окупованому Маріуполі та Херсонські області був його двійник.

Нагадаємо, раніше речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що диктатор Володимир Путін не відвідував окуповані райони Луганської та Херсонської областей України 18 квітня – замість нього туди їздив двійник.

Крім того, ми раніше інформували, що у диктатора Володимира Путіна міг статися нервовий зрив після його переходу на нові ліки проти раку. Він зачинився у своїй кімнаті і плакав.

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