У розвідці пояснили, чи їздив Путін на окуповані території України

Президент Росії Володимир Путін не відвідував окуповані райони Луганської та Херсонської областей України 18 квітня – замість нього туди їздив двійник.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі каналу "Freeдом".

"Людина, схожа на Путіна, яка нібито нещодавно була на тимчасово окупованих українських територіях на півдні — ця людина на роботі, вона працює двійником", — заявив представник ГУР.

Нагадаємо, що 18 квітня президент РФ Володимир Путін нібито особисто відвідав тимчасово окуповану частину Херсонської та Луганської областей. За повідомленнями пропаганди РФ, Путін побував у штабі угруповань військ "Дніпро" та "Схід", де заслухав доповіді про бойові дії.

Однак слова Путіна під час візиту свідчать, що подорож могла відбутися ще перед Великоднем.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що на окуповані території приїжджав не Путін, а двійник, оскільки перед зустріччю зі справжнім президентом РФ усі мають пройти обов'язковий карантин.

Експерти нарахували як мінімум чотирьох двійників Путіна.

19 березня Путін відвідав окупований Маріуполь, тоді експерти також заявили, що він використав двійника.

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