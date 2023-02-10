"Путін невиліковний": у ГУР прокоментували чутки про хвороби президента РФ

Президент Росії Володимир Путін "невиліковно хворий, як і все російське суспільство".

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН, заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи численні чутки про смертельні хвороби президента РФ.

"Всі українці хочуть смерті цієї людини, я думаю... По-перше - він давно і невиліковно хворий, як і все російське суспільство. Якщо ми говоримо про психоемоційний стан - на цю тему є багато досліджень, і закритих, і цілком відкритих. Якщо ми говоримо про його фізичний стан - так, є інформація про його важкі хвороби, зокрема й про онкологію, яка, безумовно, впливає на його працездатність, на його інтенсивність роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, неоковирна поведінка в публічних місцях. Власне, звідси й історія про двійників, тому що для того, щоб підтримувати якусь видимість активної роботи і те, що лідер ще на щось спроможний, можливо й використовують якихось інших "біороботів", які виконують ці функції", - розповів Юсов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак, йому вже нема чого втрачати, тому це може бути однією з причин майбутнього оголошення нової мобілізації в РФ.

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також стверджує, що у Путіна погано зі здоров'ям.

На запитання ЗМІ, чи хворіє президент РФ на "смертельну хворобу", Буданов відповів: "Він хворіє вже дуже довго".

У грудні 2022 року британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку важких захворювань — рак, шизоафективний розлад та хворобу Паркінсона.