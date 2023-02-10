"Путин неизлечим": в ГУР прокомментировали слухи о болезнях президента РФ

Президент России Владимир Путин "неизлечимо болен, как и все российское общество".

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН, заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя многочисленные слухи о смертельных заболеваниях президента РФ.

"Все украинцы хотят смерти этого человека, я думаю... Во-первых – он давно и неизлечимо болен, как и все российское общество. Если мы говорим о психоэмоциональном состоянии – на эту тему есть много исследований, и закрытых, и полностью открытых. Если мы говорим о его физическом состоянии — да, есть информация о его тяжелых болезнях, в том числе и об онкологии, которая, безусловно, влияет на его работоспособность, на его интенсивность работы. Собственно, отсюда и история о двойниках, потому что для того, чтобы поддерживать какую-то видимость активной работы и того, что лидер еще на что-то способен, возможно и используют каких-то других "биороботов", выполняющих эти функции", — рассказал Юсов.

Напомним, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять, так что это может быть одной из причин будущего объявления новой мобилизации в РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также утверждает, что у Путина плохо со здоровьем.

На вопрос СМИ, болеет ли президент РФ "смертельной болезнью", Буданов ответил: "Он болеет уже очень долго".

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний - рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона.