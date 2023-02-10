Новое землетрясение произошло на границе с Россией

Магнитуда подземных толчков составила 4,4, ни о каких разрушениях не сообщается.

В пятницу, 10 февраля, у границы Казахстана с Россией произошло землетрясение магнитудой 4,4. В течение этой недели подземные толчки в Казахстане происходят во второй раз.

Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция МЧС Казахстана.

По данным специалистов, в 18:35 по местному времени (14:35 по Киеву) в 208 км к юго-востоку от города Усть-Каменогорска были зафиксированы подземные толчки. Очаг землетрясения была на глубине 10 км.

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Землетрясение относится к самому слабому классу, сообщений ни о каких разрушениях не поступало.

Напомним, 6 февраля, когда разрушительное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию, подземные толчки почувствовали также и в Казахстане. Тогда магнитуда колебаний была больше – 5,4.

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