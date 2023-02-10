Новий землетрус стався на кордоні з Росією

Магнітуда підземних поштовхів становила 4,4, про жодні руйнування не повідомляється.

У п’ятницю, 10 лютого, біля кордону Казахстану з Росією стався землетрус магнітудою 4,4. Упродовж цього тижня підземні поштовхи в Казахстані відбуваються вдруге.

Про це повідомила сейсмологічна дослідно-методологічна експедиція МНС Казахстану.

За даними фахівців, о 18:35 за місцевим часом (14:35 за Києвом) на відстані 208 км на південний схід від міста Усть-Каменогорська було зафіксовані підземні поштовхи. Осередок землетрусу був на глибині 10 км.

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Землетрус належить до найслабшого класу, повідомлень про жодні руйнування не надходило.

Нагадаємо, 6 лютого, коли руйнівний землетрус сколихнув Туреччину та Сирію, підземні поштовхи відчули також і в Казахстані. Тоді магнітуда коливань була більшою — 5,4.

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