У ще одній країні світу стався землетрус: подробиці

У Казахстані сила землетрусу була 2-3 бали.

Землетрус, який 6 лютого сколихнув Туреччину та Сирію, відчули також і в Казахстані.

Про це пише казахстанське видання baigenews.kz.

Поштовхи чули мешканці двох населених пунктів у Казахстані - Шимкента та Темірлана.

"Мережею сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ" МНС РК 6 лютого о 19:02 зареєстровано землетрус. Епіцентр розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати на території Казахстану. Енергетичний клас землетрусу 11.7. Магнітуда MPV 5.4. Координати епіцентру 42.72° с.ш. 69.24° в.д. Глибина - 5 кілометрів. Відомості про відчутність (за шкалою МSK-64): Шимкент - 2-3 бали, п. Темірлан - 3 бали", - повідомили сейсмологи.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

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