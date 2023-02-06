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Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-11" топлес позувала у пікантному фотосеті

Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-11" топлес позувала у пікантному фотосеті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
338
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Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-11" топлес позувала у пікантному фотосеті

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан у сексуальному аутфіті позувала перед об'єктивом фотокамери.

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан знялася у новій пікантній фотосесії. В Instagram вона виклала кілька світлини з неї.

Перед об'єктивом фотокамери Анастасії Овчаренко дівчина постала топлес. Із одягу на ній були лише джинси.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Свій образ вона доповнила гарною зачіскою з локонами і насиченим макіяжем із акцентом на чорних стрілках. У вуха у неї були елегантні довгі сережки.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Богдан мала сексуальний і ефектний вигляд.

"Хочеться жити, хочеться любити, хочеться вірити", - підписала знімки Аня.

Нагадаємо, Анна Богдан у чорній сукні з вирізами сходила на вечерю до ресторану.

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Дата публікації
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