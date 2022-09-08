У бра-топі і штанях-палацо: стильна переможниця "Холостяка-11" у новому фотосеті

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан знялася у новому фотосеті. Знімки з нього вона опублікувала в Instagram.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Перед об'єктивом фотокамери дівчина постала у білосніжному вбранні: у бра-топі, сорочці та штанях-палацо. Лук вона доповнила білими босоніжками на підборах.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Аня продемонструвала тонку талію і блиснула пікантним декольте.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Минулого разу Богдан постала у фотосесії у чорно-білій мінісукні з принтом "зебра", яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі і підкреслювала довгі ноги.

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