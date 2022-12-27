Лавров заявил, что в Пентагоне "хотят убить Путина"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.

Он подчеркнул, что заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавительного удара" по Кремлю представляют угрозу устранения российского президента.

"Некоторые "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести Кремлю "обезглавительный удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", — сказал он.

Лавров отметил, что подобный удар по Кремлю будет иметь "последствия".

"Если такие идеи действительно кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях таких планов", — высказался российский дипломат.

Ранее стало известно, что диктатор РФ Владимир Путин пережил пять покушений и теперь настолько опасается за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов.

Военный эксперт, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что президенту России Владимиру Путину следует бояться покушения на жизнь. По его словам, кремлевского диктатора могут попытаться убить, когда его позиции пошатнутся из-за военных неудач в Украине.

А офицер ФСБ заявил, что у диктатора РФ Владимира Путина якобы "трудная форма быстро прогрессирующего рака". Он может терять зрение и из-за болезни Путину осталось недолго жить.

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