Лавров заявив, що у Пентагоні "хочуть вбити Путіна"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати погрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС.

Він наголосив, що заяви "неназваних офіційних осіб" із Пентагону про завдання "обезголовлювального удару" по Кремлю є загрозою усунення російського президента.

"Деякі "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю "обезголовлювального удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави", - сказав він.

Лавров зазначив, що подібний удар по Кремлю матиме "наслідки".

"Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", — висловився російський дипломат.

Раніше стало відомо, що диктатор РФ Володимир Путін пережив п’ять замахів і тепер настільки боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів.

Військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто боятися замаху на життя.За його словами, кремлівського диктатора можуть спробувати вбити, коли його позиції похитнуться через військові невдачі в Україні.

А офіцер ФСБ заявив, що у диктатора РФ Володимира Путіна нібито "важка форма швидко прогресуючого раку". Він може втрачати зір і через хворобу Путіну лишилося не довго жити.

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