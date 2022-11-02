На руці Путіна помітили “сліди від крапельниць”: нова версія хвороби господаря Кремля

На відео, яке було зроблене під час відвідування президента РФ навчального табору в Рязанській області, на руці лідера Кремля чітко видно таємничу пляму.

Президент Росії Володимир Путін бореться з раком підшлункової залози та хворобою Паркінсона, саме тому його стан постійно змушені підтримувати за допомогою важких стероїдів та знеболювальних ін’єкцій.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля та власні джерела в російській розвідці.

“Я можу підтвердити, що у нього діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує”, — стверджує інсайдер видання у російській ФСБ.

Окрім цього, за словами цього ж джерела, Путіна регулярно “напихають” всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

“Це не тільки викликає сильний біль, Путін має одутлість обличчя та інші побічні ефекти — включно з провалами в пам’яті”, - стверджує неназваний співробітник ФСБ.

Інсайдер також переповів чутки, які ходять у близькому оточенні Путіна, що, крім раку підшлункової залози, який поступово поширюється, у господаря Кремля виявили також рак простати.

Непрямим підтвердженням постійних ін’єкцій, якими начебто підтримують здоров’я Путіна, став опублікований журналістом Kyiv Post Дж. Дж. Смартом у Twitter скриншот з відео, де на руці лідера Кремля чітко видно таємничу пляму.

PUTIN’S HEALTH



Videos released by Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

Він написав, що Кремль оприлюднив дві версії відео з поїздки Путіна, на одному з яких рука була явно заретушована.

Чутки про нібито поганий стан здоров'я Путіна викликають занепокоєння ц всьому світі з тієї причини, що у разі смертельної хвороби господар Кремля може позбутися гальм, які стримують його від застосування ядерної зброї.

“Застосовувати ядерну зброю для Путіна має сенс лише в одній ситуації — якщо правдиві чутки про його проблеми зі здоров’ям, якщо йому залишилося жити кілька місяців — він не захоче увійти в історію як невдаха”, - цитує The Sun фахівця з теорії ігор Георгія Єгорова.

У Кремлі завжди заперечували, що Путін, який любить створювати імідж сильного чоловіка, страждає на будь-які захворювання.

Нагадаємо, уже багато місяців за президентом РФ Путіним уважно спостерігає весь світ. Одні кажуть, що диктатор тримається з останніх сил, адже помирає від раку, інші, що пацієнт швидше живий, ніж навпаки.

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