Шамани обвели навколо пальця: Путін сподівався на старців і зазнав поразки

Кремлівський диктатор все ще має надію захопити якісь території в Україні. За підтримкою звертається традиційно до різних шаманів та старців, які раніше обіцяли йому допомогу та швидку перемогу, а тепер, мабуть, тільки й можуть, що розводити руками та продовжувати водити Путіна за ніс.

У п'ятницю, 7 жовтня, Путін святкуватиме 70-річний ювілей. Президент РФ схиблений на нумерології і всьому, що пов'язано з цифрами і вірить у їхню сакральність.

Як пише телеграм-канал Generall SVR минулими вихідними Путін поєднав відпочинок із черговою зустріччю з шаманами перед своїм днем народження. Мабуть хотів заручитися підтримкою та провести кілька "потужніх ритуалів" на удачу.

Минулого разу під час візиту на Валдай шамани "фюреру" не допомогли.

Путін / Фото: Associated Press

"Перед днем народження Путін опинився перед величезною кількістю проблем, які вимагають термінових рішень і вже традиційно, бачачи в раціональних варіантах рішень прояв слабкості, президент звертається до "вищих сил" за порадою та допомогою. Дурість Путіна не перестає дивувати, пробиваючи з кожним разом нове дно. Не дивлячись на відпочинок і "консультації" з шарлатанами або шаманами, якщо завгодно, президенту регулярно надходили доповіді про проблеми на фронті та втрату частини, що ще не встигли повною мірою приєднатися до Росії, "нових територій", - пише канал .

На нарадах, які Путін проводить у режимі відеоконференції, йому повідомляють про втрати та недостатню кількість озброєнь. А Генштаб впевнено стверджує, що мобілізація нічого докорінно не змінить і не стане переломним моментом.

Патрушев та Путін / Фото: Associated Press

Кажуть, цікавий момент стався із Секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим. Канал пише, що під час наради він вимовив таку фразу: "Ганьба! Яка ганьба!". Щоправда залишається загадкою, кому саме були адресовані ці слова – Путіну, армії РФ чи це просто були думки в голос, які, втім, лише констатують становище РФ у цій війні.

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