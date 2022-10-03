Шамани обвели навколо пальця: Путін сподівався на старців і зазнав поразки

Кремлівський диктатор все ще має надію захопити якісь території в Україні. За підтримкою звертається традиційно до різних шаманів та старців, які раніше обіцяли йому допомогу та швидку перемогу, а тепер, мабуть, тільки й можуть, що розводити руками та продовжувати водити Путіна за ніс.
У п'ятницю, 7 жовтня, Путін святкуватиме 70-річний ювілей. Президент РФ схиблений на нумерології і всьому, що пов'язано з цифрами і вірить у їхню сакральність.
Як пише телеграм-канал Generall SVR минулими вихідними Путін поєднав відпочинок із черговою зустріччю з шаманами перед своїм днем народження. Мабуть хотів заручитися підтримкою та провести кілька "потужніх ритуалів" на удачу.
Минулого разу під час візиту на Валдай шамани "фюреру" не допомогли.
"Перед днем народження Путін опинився перед величезною кількістю проблем, які вимагають термінових рішень і вже традиційно, бачачи в раціональних варіантах рішень прояв слабкості, президент звертається до "вищих сил" за порадою та допомогою. Дурість Путіна не перестає дивувати, пробиваючи з кожним разом нове дно. Не дивлячись на відпочинок і "консультації" з шарлатанами або шаманами, якщо завгодно, президенту регулярно надходили доповіді про проблеми на фронті та втрату частини, що ще не встигли повною мірою приєднатися до Росії, "нових територій", - пише канал .
На нарадах, які Путін проводить у режимі відеоконференції, йому повідомляють про втрати та недостатню кількість озброєнь. А Генштаб впевнено стверджує, що мобілізація нічого докорінно не змінить і не стане переломним моментом.
Кажуть, цікавий момент стався із Секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим. Канал пише, що під час наради він вимовив таку фразу: "Ганьба! Яка ганьба!". Щоправда залишається загадкою, кому саме були адресовані ці слова – Путіну, армії РФ чи це просто були думки в голос, які, втім, лише констатують становище РФ у цій війні.
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