Поки росіяни без штанів воюють: Путін вийшов на сцену в куртці за 435 тисяч рублів

У тому, що глава Кремля Путін давно "відірваний від реальності та народу" немає жодних сумнівів. Поки російські чоловіки "голі" та практично "босі" вирушають воювати з Україною, сам президент виходить на сцену на Червоній площі у куртці за 435 тисяч рублів.

30 вересня у Кремлі на урочистій церемонії Путін підписав документи про "приєднання" до РФ окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. У церемонії взяли участь колаборанти Володимир Сальдо, Євген Балицький, Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Путін / Фото: Associated Press

Усі вони потім з'явилися на святковому виступі на Червоній площі у Москві. На сцену Путін вийшов у куртці від італійського бренду Brioni із нової осінньо-зимової колекції. На сайті російського ЦУМу написано, що куртка зшита із щільного габардину, цей матеріал стійкий до пошкоджень. Виріб з накладною нагрудною та двома бічними кишенями застібається блискавкою, прихованою під широкою планкою. Вартість такої куртки 435 000 рублів (7504 доларів).

Зазначимо, що на війну до України Путін відправляє російських чоловіків практично "голих" та "босих", але росіян це не бентежить.

Куртка Brioni / Фото: tsum.ru

Любов Путіна до люксових брендів давно відома. Наприклад, під час виступу в "Лужниках" навесні 2022 року Путін з'явився на публіці в пальті від люксового італійського бренду Loro Piana. Вартість пальта у 31 раз перевищує середньомісячну заробітну плату в Росії.

А Brioni – це улюблений бренд одягу "фюрера", адже це бренд, який одягав самого Джеймса Бонда. До речі, щоб не привертати увагу людей до брендів, особистий стиліст Путіна завжди знімає етикетки з одягу.

Путін / Фото: Associated Press

Під час візиту до Ашхабада Путін також засвітив піджак від Brioni. Ціни у бренду відповідні: приблизно 6000 доларів вам обійдеться піджак від Brioni і ще 1000 доларів доведеться заплатити за штани.

До речі, коханка диктатора Аліна Кабаєва також нещодавно була помічена на публічному заході у жакеті з нової колекції французького Модного дому Balmain, а вартість однієї такої речі – 2550 доларів.

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