Хвороба "б'є по мозку": онкологія Путіна впливає на ухвалення рішень

Чутки про погане здоров'я російського диктатора Путіна ходять не перший місяць. Під час останньої наради "фюрер", кажуть, навіть корчився від болю. А деякі фахівці в галузі медицини переконані, що на ухвалення таких рішень, що свідомо "погіршують" і без того погану ситуацію на фронті, впливає фізичне та психологічне здоров'я президента РФ.

Вчора Володимир Путін провів чергову нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Топнув навіть ногою і "розіграв сцену", зажадавши терміново навести лад з мобілізацією. Як пише телеграм-канал Generall SVR, ця вистава була для внутрішньої аудиторії, так званий спіч для народу, щоб заспокоївся і не бунтував. "А під час закритої частини наради прямим текстом дав розпорядження практично продовжувати в тому ж дусі, зобразивши реакцію на вимогу президента. Путін рекомендував демонстративно, з максимальним висвітленням у ЗМІ, повернути "людей сто бідолах" і закрити цю тему", - пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Також повідомляють, що самопочуття диктатора на цій нараді було поганим. Канал пише, що перед початком зустрічі Путін поскаржився (очевидно медикам) на ниючий біль у черевній порожнині, який не вдалося швидко усунути. Пишуть також, що у Путіна прогресує онкологія, яка саме не відомо, але навіть найпередовіше лікування не дає результатів на 100%.

"Треба розуміти, що на ухвалення ключових рішень впливає плачевний стан фізичного та психічного здоров'я президента. Путін вже не хоче поміняти чи увійти в історію, він хоче її закінчити", - пише канал.

Раніше, нагадаємо, президент Білорусії Олександр Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Сочі потролив "фюрера", поставивши йому питання на тему можливого застосування ядерної зброї: "Володя, скажи, а ти скільки жити збираєшся?".

Путін та Лукашенко / Фото: Associated Press

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