В разведке объяснили, ездил ли Путин на оккупированные территории Украины

Президент России Владимир Путин не посещал оккупированные районы Луганской и Херсонской областей Украины 18 апреля - вместо него туда ездил двойник.

Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала "Freeдом".

"Человек, похожий на Путина, который якобы недавно был на временно оккупированных украинских территориях на юге - этот человек на работе, он работает двойником", - заявил представитель ГУР.

Напомним, что 18 апреля президент РФ Владимир Путин якобы лично посетил временно оккупированную часть Херсонской и Луганской областей. По сообщениям пропаганды РФ, Путин побывал в штабе группировок войск "Днепр" и "Восток", где заслушал доклады о боевых действиях.

Однако слова Путина во время визита свидетельствуют, что поездка могла состояться еще перед Пасхой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, на оккупированные территории приезжал не Путин, а двойник, поскольку перед встречей с настоящим президентом РФ все должны пройти обязательный карантин.

Эксперты насчитали как минимум четырех двойников Путина.

19 марта Путин посетил оккупированный Мариуполь, тогда эксперты также заявили, что он использовал двойника.

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