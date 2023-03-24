Путин и его двойники: кого из них осудят в Гааге — сценарии эксперта

Двойников Путина могут осудить вместе с российским диктатором, ведь они тоже брали на себя ответственность и добровольно согласились играть роль преступника.

Политтехнолог Борис Тизенхаузен убежден, что у Путина есть свои двойники, и очень важно их найти и разобраться кто и за что ответственный.

Об этом Тизенхаузен сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Есть расследование российских журналистов, в котором речь идет о том, что в один и тот же момент Путин выступал публично и находился в своей резиденции. Доказано, что это был один и тот же день и одно время. Мне очень понравились слова Буданова о том, почему все решили, что это тот самый Путин, который пришел в 90-е к власти. Тут действительно много моментов, которые говорят о том, что это, возможно, давно не тот же Путин. И как вообще отличить, кто из них двойник?" – сказал политтехнолог.

Тизенхаузен убежден, если дело дойдет до суда, то Кремль сдаст какого-нибудь двойника, а настоящий Путин скроется.

"Сценариев может быть много. Но важно действительно обнаружить, где настоящий диктатор, а где двойники и кто и за что ответственный", — добавил эксперт.

Напомним, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев предположил, что в оккупированный Мариуполь приезжал не диктатор Владимир Путин, а его двойник. По его мнению, даже если это действительно был Путин, визит в Мариуполь – все равно очень запоздалая попытка "выглядеть так же, как Зеленский".

Кроме того, после обращения Путина к Федеральному Собранию 22 февраля состоялся "праздничный" концерт в "Лужниках" по поводу начала полномасштабной войны в Украине. Там Путин выглядел также по-другому. Специалист по физиогномике назвала признаки "клонов" Путина.

Читайте также: