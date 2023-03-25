В Кремле ищут замену Путину: эксперты назвали главных кандидатов

После того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, так называемые "башни Кремля" начали активно подыскивать кандидатуру его преемника. Такую информацию обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Аналитики выдвигают многочисленные версии, кто и каким образом может заменить Путина на посту. ТСН.ua собрал мнения экспертов о возможной операции "Преемник" в России.

Что говорят в разведке

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что представители российского бизнеса и провластные элиты пытаются контактировать с "третьими сторонами", чтобы обеспечить себе безопасность после свержения и смены режима в России.

По его словам, в РФ уже идет "кастинг" на роль лидера после Путина.

"Этот кастинг уже идет не от Путина напрямую. В частности, после выдачи ордера на арест активно ищут замену, но такую компромиссную, которая могла бы сохранить и имущество, и свободу все-таки для действующих представителей режима. Думаю, что так в конце концов не получится", – говорит представитель ГУР

Кто может заменить Путина: версии экспертов

Дмитрий Патрушев

Одним из реальных кандидатов на роль нового главы Кремля является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сын ближайшего соратника Путина, секретаря совбеза РФ Николая Патрушева.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

"Много говорят о преемнике... Есть действительно подтверждение того, что Путин пытается продвинуть, в том числе и сына своего друга и подельника Патрушева. Последние выступления Путина какие-то дикие. Когда мы слышим его речи о репе или сельском хозяйстве — мы просто в шоке. Он во время выступления с Си Цзиньпином пытался высказываться о продовольствии. Но надо понимать, что министр сельского хозяйства — сын Патрушева. Может, таким образом они пытаются его продвинуть", — говорит Ягун.

Впрочем, экс-замглавы СБУ не исключает, преемником "может быть вообще неожиданное лицо".

"Как правило, у России есть традиция, что когда что-то чрезвычайное происходит с лидером государства, то руководство берет на себя коллективный орган. Может какая-то комиссия определенный период руководить государством в условиях переходного периода", — добавил он.

Михаил Мишустин

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что президентом РФ после Путина станет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

Клочок напомнил, что с Мишустиным провел встречу лидер КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву.

"Преемник, сформировавшийся за эти два года – это премьер-министр. И на него может согласиться и сам Путин. Я имею в виду Мишустина. Да, в той части есть простое обоснование – экономическое сотрудничество. Глава правительства будет ехать в Китай чтобы подписывать, возможно, вместе с Путиным проект "Сила Сибири 2" не в России, а в Пекине на условиях Пекина, чтобы Россия привезла туда газ", — заявил он.

Евгений Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у президента Владимира Путина, считает американский политолог Джейсон Джей Смарт.

"Путин думает, что у него все под контролем. Но все диктаторы так считают до определенного момента. Очень трудно предсказать, когда этот момент наступит", — говорит американский эксперт.

По его словам, Пригожин может увидеть в нынешних событиях в России "собственное окно возможностей, чтобы подняться по лестнице на первое место".

Это же мнение разделяет и советник Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, Пригожин хочет заменить главу Кремля и стать ключевым могильщиком путинской элиты. Советник главы ОП прогнозирует, что владелец "Вагнера" придет к олигархам из окружения Путина и заявит о желании "перераспределить доход".

"Пригожин сделает это обязательно, потому что Россия теряет целостность как государство, и мы это видим", — считает Подоляк.

Алексей Навальный

Руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев исключает, что следующим главой РФ станет оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, на место Путина в случае неблагоприятного развития ситуации сначала рассматривали Мишустина, но "его руки в конце концов были запачканы причастностью к войне".

"В том случае, если скрытым бунтовщикам, которых абсолютное большинство в президентском окружении, представится возможность сцементировать результаты социальной революции, к власти после выборов вполне может прийти Алексей Навальный. Кстати, он уже объявил, что если станет у руля, то потребует у олигархата 30% их состояния в пользу государственного бюджета. В любом случае, потерять 30% при Навальном для них гораздо лучше, чем 90% во время правления Путина", – отметил Грозев.

Путин получил "ярлык на княжение"?

Российский политолог Андрей Пионтковский, напротив, считает, что Путин будет у власти по меньшей мере еще один президентский срок, поскольку лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву заявил о его поддержке.

Как напомнил эксперт, Си Цзиньпин выразил уверенность, что на президентских выборах 2024 года российский народ поддержит кандидатуру Путина: "Он же "назначил", дал Путину ярлык на шестилетнее княжение в Московии еще с 24 до 30 года".

По мнению Пионтковского, интерес Си состоит в том, чтобы любой ценой держать у власти Путина, поскольку президент РФ "сдает Дальний Восток и Сибирь Китаю".

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эксклюзивном интервью ТСН.ua также выразил сомнения в операции "Преемник".

"Я не соглашаюсь с заявлением нашего Главного управления разведки. Если они такую информацию получили, она может быть в ракурсе – "кто-то подумывает на эту тему". Но "кастинг" – этого не может быть в РФ. Это будет означать, что Путин – не просто "хромая утка на одну лапу", а на две лапы, и клюв отбит, что его нужно просто выбрасывать из Кремля. Путин этого не простит и не позволит", — заявил Ступак.

Эксперт напомнил, как происходил процесс операции "Преемник" в 2008 году, когда искали, кто заменит Путина на посту президента:

"Долгое время Путин держал всех в состоянии тайны, никому не рассказывал, кто рассматривается. Он позволил каждому из своего окружения сформировать иллюзию — "а может я?" А потом тихонько смотрел, как человек себя ведет... Медведева выбрали в последний момент. Даже если Путин что-то планирует, он никогда не скажет — этот или тот. Он будет очень долго присматриваться к тому, кто может стать его преемником".

По его словам, Путин, если уйдет с должности, станет очень уязвимым: "Его могут отравить, убить, закрыть в психбольнице, на Валдай отправить затворником. Он к этому не готов".

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