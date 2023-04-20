Путін скасовує міжнародні візити через страх арешту - Spravdi

Тільки за останній час Путін скасував свої візити до Туреччини та Південно-Африканської Республіки.

Російський диктатор Володимир Путін боїться, що його можуть арештувати на вимогу Міжнародного суду, тому скасовує свої візити за кордон.

Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

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Тільки за останній час Путін скасував свої візити до Туреччини та Південно-Африканської Республіки, як були заплановані раніше.

При цьому влада в ПАР нещодавно заявляла, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розуміє, що зобов'язана заарештувати президента РФ, тоді як в Туреччині Римський статут не ухвалили.

"Раніше в МЗС РФ у один голос запевняли, що "рішення МКС нікчемне й аж ніяк не вплине на роботу Путіна, оскільки цей суд не є повноцінним органом". Запевнили, що навіть не реагуватимуть на ордер юридично", - сказано в повідомленні.

18 квітня у російській Держдумі ухвалили закон, згідно з яким у РФ людей саджатимуть на 5 років до вʼязниці за допомогу Міжнародному кримінальному суду. Також цим законом Дума надала диктатору "додаткові повноваження" для особистого захисту від МКС.

Нагадаємо, раніше в Австрії заявили, що заарештують диктатора РФ Володимира Путіна, якщо він опиниться на території країни, з огляду на ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Крім того, ми раніше інформували, що середині березня 2023-го стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна.

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