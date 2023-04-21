Путін призначив окупантам новий термін для захоплення Донбасу: що відомо

У Кремлі ставлять окупантам нездійсненні завдання, що призводять до величезних втрат на фронті.

Президент Росії Володимир Путін вимагає від армії РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 9 травня після того, як окупанти не змогли виконати це завдання до 31 березня.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі каналу "Freeдом".

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Коментуючи провал зимово-весняного наступу армії РФ, Юсов заявив:

"Коли неадекватне військово-політичне керівництво ставить неадекватні завдання, які не підкріплені нічим, крім зухвалих амбіцій та ненависті, виходять такі результати... Найкращу частину рашистської армії знищено в Україні після початку повномасштабного наступу. Завдання окупувати Донбас і вийти на кордони Донецької і Луганської областей до 31 березня, яку Путін ставив Герасимову, від початку була нездійсненне і провальне. Незважаючи на величезні втрати у техніці та живій силі – черговий провал завдань та термінів для окупантів. Так буде й надалі".

На запитання, чи призначено командуванню РФ нову дату, спікер військової розвідки відповів:

"Так, це була не перша дата, починаючи з 24 лютого, коли за три дні розраховували окупанти захопити Київ та владу в Україні. Усі інші дати, таких була величезна кількість, не мали до реальності жодного відношення. Сьогодні очевидно, що перед черговим політичним днем, яким для рашистів є 9 травня... 9 травня у божевільному конструкті "русского міра" та "побєдобєсія" — одна з ключових дат. Будуть м'ясні атаки організовувати напередодні цього".

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що зимово-весняний наступ росіян на Сході України захлинувся, завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня виконано не було.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська на фронті зіткнулися з нестачею "гарматного м'яса" через величезні втрати.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж повідомив, що російські війська провалили вже 16 конкретних термінів захоплення Донбасу.

Микола Маломуж також розповів, що Володимир Путін на нещодавньому засіданні радбезу в Кремлі вимагав від голови генштабу РФ Валерія Герасимова показати результати на фронті та пригрозив йому звільненням.

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