Путін дав генштабу РФ останній шанс – ексрозвідник про війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін на нещодавньому засіданні радбезу в Кремлі зажадав від голови генштабу РФ Валерія Герасимова показати результати на фронті. Путін пригрозив звільненням Герасимову та представникам вищого армійського командування.

Про це розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі каналу "Freeдом".

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Як зазначив Маломуж, останнє засідання ради безпеки лише частково було відкритим, там говорили з керівництвом МВС "про те, щоби посилити репресії, контроль на окупованих територіях".

"Але закрита частина — це звичайно провали в обороні і перспективи можливого програшу. Тут розглядалися різні варіанти — як вони протидіятимуть, які наші можуть бути дії. Питання стояло — хто не впорався, того зміщуватимуть. Питання стоїть не лише про командувача східного напрямку, але вже і про генштаб, про Герасимова. Це їхній останній шанс", — наголосив він.

За його словами, Путін "дав завдання не лише тримати позиції, а й готуватися до наступальних операцій - завершивши операції по Донецькій та Луганській областях, переходити на Запорізьку та Херсонську".

Ексрозвідник додав, що окупантам зараз не вистачає сил, щоб переламати хід війни чи навіть тримати оборону по всій довжині фронту.

Нагадаємо, 5 квітня президент РФ Володимир Путін провів у Кремлі засідання ради безпеки РФ. Глава Кремля оголосив окуповані території України "історичними землями" Росії і наказав якнайшвидше інтегрувати їх "в єдиний правовий простір РФ".

Ексрозвідник Микола Маломуж повідомив, що на засіданні обговорювалися також перспективи можливого програшу у війні.

"Вже інтуїтивно формується така суспільна свідомість, що програш Росії близький, тому вони чекають фатального дня", — пояснив Маломуж.

Як відомо, армія Росії не змогла виконати наказ Кремля і захопити весь Донбас у встановлений Володимиром Путіним термін — до кінця березня.

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