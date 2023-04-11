Виверження вулкана на Камчатці: усі подробиці

У ніч проти вівторка, 11 квітня, на російській Камчатці розпочалося виверження вулкана Шивелуч. Спочатку 20-кілометрова попелова хмара накрила кілька селищ, після чого в регіоні оголосили “червоний код" — найвищий рівень небезпеки для літаків.

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За кілька годин ситуація значно погіршилася, адже хмара поширилася на 500 кілометрів. У МНС РФ заявили про рищик того, що попіл може дістатися й до центраьних населених пунктів півострова. Мешканцям Усть-Камчатського району через виверження Шивелуча рекомендують не залишати будинки без потреби, у районі закрили школи та перекрили рух транспорту.

У селі Ключі, що в 50 кілометрах від вулкану, випало 8,5 сантиметра попелу. Там працюють рятувальники, а всі лікарні та амбулаторії перевели на цілодобовий графік. Тим часом у місцевих пабліках продовжують поширювати фото і відео виверження вулкана.

Нагадаємо, у кінці минулого тижні на півострові Камчатка сталося виверження вулкана Безіменний. Він викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.