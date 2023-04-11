Чорна хмара попелу накрила Камчатку: у РФ розпочалося виверження вулкана (відео)

У регіоні оголосили найвищий рівень небезпеки для літаків.

У ніч проти вівторка, 11 квітня, розпочалося виверження вулкана Шивелуч на російській Камчатці. Чорною хмарою накрило декілька населених пунктів півострова.

Про це інформують російські пабліки в соцмережах і засоби масової пропаганди.

Як відомо, відбувся викид попелу на 20 кілометрів. У регіоні оголосили “червоний код" — найвищий рівень небезпеки для літаків. Мешканці опублікували в Мережі відео з місця подій.

Нагадаємо, декілка днів тому на півострові Камчатка сталося виверження вулкана Безіменний. Він викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.