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Чорна хмара попелу накрила Камчатку: у РФ розпочалося виверження вулкана (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
584
Час на прочитання
1 хв
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Чорна хмара попелу накрила Камчатку: у РФ розпочалося виверження вулкана (відео)

На Камчатці розпочалося виверження вулкана / Фото: із соцмереж

У регіоні оголосили найвищий рівень небезпеки для літаків.

У ніч проти вівторка, 11 квітня, розпочалося виверження вулкана Шивелуч на російській Камчатці. Чорною хмарою накрило декілька населених пунктів півострова. 

Про це інформують російські пабліки в соцмережах і засоби масової пропаганди. 

Як відомо, відбувся викид попелу на 20 кілометрів. У регіоні оголосили “червоний код" — найвищий рівень небезпеки для літаків. Мешканці опублікували в Мережі відео з місця подій. 

Нагадаємо, декілка днів тому на півострові Камчатка сталося виверження вулкана Безіменний. Він викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.

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Дата публікації
Перегляди
584
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